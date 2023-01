Fotovoltaico per abbattere i consumi del Polisportivo Bruseschi

Un investimento di 170mila euro che poterà però un risparmio per il Comune di 15 mila euro l’anno.

L’amministrazione di Palmanova, infatti, ha finanziato un intervento al Polisportivo Bruseschi che, tra il nuovo impianto fotovoltaico e l’efficientamento dell’impianto d’illuminazione, porterà ad abbattere i consumi di 68.792 kWh, con una ricaduta positiva anche sulle casse pubbliche. L’operazione sarà possibile grazie ai fondi ottenuti sui bandi regionali dell’assessorato alla Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile.

“L’intervento garantirà un consistente risparmio economico e un risparmio energetico degli impianti sportivi del Comune di Palmanova – spiega Luca Piani, assessore comunale all’energia -. Renderemo così moderno, sostenibile ed efficiente il sistema d’illuminazione delle strutture sportive, all’aperto e al chiuso, utilizzando il sole come fonte energetica pulita”.

Il progetto finanziato prevede l’installazione di un impianto a pannelli fotovoltaici da 20 kWh con l’installazione di un sistema di accumulo, a spese del Comune di Palmanova, che garantirà la possibilità di utilizzare in ore serali e notturne l’energia prodotta dal campo PV durante il giorno. L’altro intervento riguarderà l’impianto di illuminazione: attualmente i corpi illuminanti sono costituiti da un totale di 32 tubolari alogenuri da 2000W l’uno. I proiettori Led previsti hanno un’efficienza più che doppia e garantiranno pertanto un risparmio energetico pari a circa il 60 per cento. Internamente la sostituzione dei corpi illuminanti (attualmente dei SAP da 400W) con gli equivalenti di nuova generazione a Led permetterà di ottenere una migliore qualità luminosa e un risparmio energetico pari a circa il 40 per cento. A questi interventi si affiancherà la sistemazione degli impianti idrico-sanitari con sei nuovi apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico.