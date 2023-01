A Pordenone, posata la prima bicicletta fantasma

All’incrocio di viale Grigoletti, ora c’è una piccola bici bianca, con un mazzo di fiori sulla sella: è la prima bicicletta fantasma di Pordenone ed è stata posta lì in ricordo di Lorenzo D’Alonzo, il ragazzo di 28 anni che pochi giorni fa proprio in quel luogo è stato investito da un’auto e ha perso la vita mentre stava pedalando verso casa.

L’installazione commemorativa, di origine americana, è stata posizionato da Fiab Pordenone: “Speriamo che questa piccola bicicletta fantasma per Lorenzo rimanga l’unica presente a Pordenone – ha commentato la presidente dell’associazione Luana Casonatto -, ma soprattutto che possa essere un monito per tutti affinché non si verifichino più simili tragedie. Tutti dovremmo fare molta più attenzione mentre si guida un’auto e ridurre la velocità, i ciclisti devono farsi vedere con gilet gialli e luci e la strada dovrebbe essere sicura per tutti“.

Come accennato, questo tipo di installazioni sono nate negli Stati Uniti e vengono posizionate nei luoghi teatri di incidenti col duplice significato di tributo in memoria della vittima e di monito per gli utenti della strada e le amministrazioni.