Il concerto di Sfera Ebbasta a Palmanova.

Palmanova chiama a raccolta i giovani con il primo grande concerto dell’estate: questa sera sarà Sfera Ebbasta, autentico idolo dei giovani, rapper che ha saputo imporsi a livello internazionale, a inaugurare il calendario della rassegna “Estate di Stelle 2023“. Si tratta del suo grande ritorno in Friuli Venezia Giulia a distanza di quattro anni dal suo primo e unico concerto in regione, tenuto nel 2018 a Lignano Sabbiadoro.

Alle 15 apriranno le biglietterie, poste in Borgo Aquileia, così come l’ingresso riservato ai possessori del biglietto PIT. Borgo Udine vedrà invece riservato l’’ingresso ai possessori del biglietto di PRATO A mentre il pubblico del PRATO B accederà da Borgo Cividale. Alle 17.30 è prevista l’apertura delle porte dell’area concerto, mentre alle 21.30 avrà inizio lo spettacolo. Vista l’ampia affluenza prevista si consiglia di limitare al massimo il numero delle auto e di arrivare con largo anticipo. Si consiglia inoltre di utilizzare le aree di sosta previste fuori le mura della città.

Dopo la straordinaria doppietta sold out di aprile nel tempio sacro della musica italiana nel mondo, l’Arena di Verona, Sfera Ebbasta è ora pronto ad animare la calda stagione dei live con il “Summer Tour”, 17 appuntamenti a cielo aperto tra luglio e agosto, che prenderà il via proprio da Palmanova. Artista da bilioni di streaming e visualizzazioni, indiscusso recordman di vendite con 162 Dischi di Platino e 29 Dischi d’Oro all’attivo, idolo multigenerazionale con oltre 4,3 milioni di followers, Sfera Ebbasta si prepara a marchiare a fuoco l’estate dei live forte dell’ultimo incredibile traguardo raggiunto, prima rapstar italiana di sempre ad aver superato i 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, dove è l’artista più ascoltato negli ultimi 10 anni in Italia.

Il concerto e la scaletta.

Sfera porterà sul palco una scaletta più che mai ricca, con le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, passando per i brani di “Famoso”(l’album che dal 2020 ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo) e il meglio dell’EP “Italiano” realizzato insieme a Rvssian. A rendere lo show ancora più coinvolgente ed immersivo, i coloratissimi ledwall a dominare la scenografia, e le trascinanti coreografie eseguite dai ballerini di Modulo Agency con la supervisione di Laccio.

Chi è Sfera Ebbasta.

Gionata Boschetti in arte Sfera Ebbasta, nasce a Cinisello Balsamo nel 1992. Insieme a Charlie Charles, suo produttore e amico di sempre, esordisce nel 2015 con il primo disco “XDVR”. Il singolo “Ciny” che racconta la realtà di strada della sua città diventa un inno per i ragazzi dei quartieri periferici di tutta Italia. L’album si rivela la novità del panorama rap italiano del 2015 e Sfera Ebbasta soprannominato “trap king” per il nuovo genere musicale che caratterizza i suoi brani diventa l’artista da tenere d’occhio.

Gli album e le canzioni.

L’immaginario di Sfera Ebbasta affronta con una spontaneità quasi disarmante le tematiche della vita nei quartieri con lo sguardo critico e attento di chi il quartiere lo ha vissuto per davvero, descrivendo con estrema chiarezza uno spaccato di realtà giovanile comune in molte periferie delle principali città italiane. A settembre 2016 ecco l’album “Sfera Ebbasta”, seguito da mesi ricchi di successi.

“Rockstar” (2018), oltre ad essere stato l’album più venduto in Italia nel 2018 e certificato quintuplo disco di platino dalla FIMI, è entrato in classifica anche in Svizzera, Francia, Germania e in molti altri paesi europei, diventando un vero e proprio best seller della cultura Hip Hop.

Dopo un tour nei principali palazzetti italiani l’artista è partito per un tour europeo nei principali festival che lo ha portato in 12 differenti nazioni. Durante le sue performance il rapper dei record propone dal vivo tutti i suoi maggiori successi, senza dimenticare inoltre i brani che hanno segnato l’inizio della sua carriera consacrandolo tra i rapper più apprezzati della nuova generazione. Nella primavera del 2019 viene scelto come giudice per X-Factor Italia, trasmissione in cui trionfa grazie alla sua concorrente Sofia Tornambene della categoria under donna. Il quarto album in studio del rapper è “Famoso” (2020), anch’esso cinque volte disco di platino, che conferma l’artista a livelli mai visti in Italia per questo genere musicale.