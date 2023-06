Il programma di concerti ed eventi per l’estate a Palmanova.

Dai grandi concerti alla cena per celebrare i sei anni Unesco, dal teatro alle gare di bocce, dalla notte di San Lorenzo per ammirare le stelle cadenti dai bastioni, alla rivocazione storica: sono 50 gli eventi, piccoli o grandi, che animeranno i tre mesi dell’estate 2023 a Palmanova.

“Assieme a tutte le associazioni cittadine, che ringraziamo di cuore, abbiamo raccolto un programma ricchissimo e vario che animerà tutti i mesi estivi – ha commentato il sindaco Giuseppe Tellini -. Palmanova è una città viva, questa ne è la più lampante dimostrazione, una città dove, in 90 giorni, da fine giugno a fine settembre, si prevedono 50 eventi”.

I grandi concerti a Palmanova.

Sette i grandi spettacoli in Piazza Grande, Sfera Ebbasta (2 luglio), Angelo Pintus (7 luglio), il Tournée mondiale di Steve Hackett (13 luglio), Nick Mason’s Saucerful of Secrets 20 luglio), Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra (21 luglio), Checco Zalone in “Amore + Iva” (31 luglio) e, infine, il 1° agosto, il musicale “La leggenda di Belle e la Bestia” (info e biglietti di tutti gli spettacoli su www.ticketone.it).

Il programma dell’estate nella città stellata.

Sabato 8 luglio, si conferma la Cena Unesco in Piazza Grande, dedicata ai 6 anni di Palmanova Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Una serata dedicata alla città stellata dove riunire cittadini e visitatori a cena sotto l’iconico stendardo della Piazza, allietati da musiche, danze e spettacoli (per informazioni e prenotazioni: comunicazione@comune.palmanova.ud.it).

Sabato 8 e domenica 9 luglio, la 47° Festa del Redentore, dal 20 al 24 luglio a Jalmicco, la 54° Sagre dai Borgs, giovedì 20 luglio la 20^ Staffetta Paesana di Jalmicco, mercoledì 26 luglio “Pasolini. L’irrealtà del quotidiano” con la Compagnia Danza Bellanda del Festival Dialoghi, giovedì 27 luglio la 9 punte Bike Night – Gara notturna di mountain Bike e domenica 30 luglio il 2° Short Trail dei Bastioni. Ad agosto torna il ballo liscio sotto la Loggia di Piazza Grande.

Il 2 e 3 settembre, su Bastione Garzoni, Borghi e Piazza Grande, la grande Rievocazione storica napoleonica “Palma alle Armi 1809 L’Assedio”, con oltre 400 rievocatori napoleonici tra battaglie e campi militari.

E aggiunge l’assessore alla cultura, Silvia Savi: “Nel ricco panorama di eventi abbiamo anche previsto visite guidate alla città con animazione storica, grazie al supporto di Sbandieratori e Rievocatori palmarini. Saranno sei appuntamenti domenicali a cui si aggiungono due treni storici, il treno storico tra le città UNESCO (9 luglio) e quello del confine (20 agosto) e le visite guidate già programmate da PromoTurismo FVG ogni sabato pomeriggio. Tutti modi per far conoscere e far vivere l’esperienza migliore nella nostra città ai turisti che verranno in visita”.

Domenica 2, 23 e 30 luglio, ore 10, domenica 6, 13 agosto, ore 10 e il 27 agosto ore 16, per una durata di 90 minuti circa, sono previste infatti visite gratuite con animazione storica (prenotazione: comunicazione@comune.palmanova.ud.it). Altre visite sono programmate ogni sabato pomeriggio alle 17 (da settembre alle 15), per informazioni e prenotazioni tel. 0432 924815 info.palmanova@promoturismo.fvg.it.

Si inizia già venerdì 23 giugno, con la “Pedalata col Regista: Bike Tour + Colazione”, bike tour di 30 km circa, adatto a tutte le biciclette (info e prenotazione: www.cinebikefest.it) e, a seguire, sabato 24 giugno alle 9 “Photo Bike Tour + Picnic”, bike tour adatto a tutti (info e prenotazione: www.cinebikefest.it)

Sabato 24 giugno, ore 20.30 e domenica 25 giugno, ore 18.30, al Teatro Gustavo Modena – Via Dante, “Studi & Scherzi” Saggi di danza classica, contemporanea e hip hop a cura di StudioDanza. Lunedì 26 giugno, ore 18.30, alla Biblioteca Civica, via Loredan 1, “Di chi è la colpa”, Discussione sul libro di Alessandro Piperno a cura del gruppo di lettura dell’Associazione Culturale LiberMente APS.

I venerdì 30 giugno, 14, 28 luglio, ore 20.45, in Piazza Grande, vicino al Municipio, il Grande Slam d’Estate di Scacchi, Torneo Semilampo a turni – abbinamento Svizzero, a cura di PalmaScacchi. Dal 30 giugno al 7 luglio, orari di apertura del Municipio, nell’Atrio del Palazzo Comunale, “Tra passato e presente. La bellezza che rimane di una caserma”, mostra fotografica dei giovani del laboratorio di F. Cecconi.