Aggiudicato l’appalto per i lavori all’ex caserma Montezemolo di Palmanova: investimento da oltre 21 milioni di euro.

È stato definitivamente aggiudicato l’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione dell’ex caserma Montezemolo di Palmanova, destinata a diventare uno dei cinque siti nazionali del progetto “Recovery Art”. Con un investimento di oltre 21 milioni di euro e termine dei lavori fissato per giugno 2026, la struttura ospiterà depositi di sicurezza per opere d’arte, laboratori di restauro e spazi di ricerca ed esposizione.

I lavori, affidati a un raggruppamento di imprese guidato dalla Ici, Impianti Civili e Industriali, sono già iniziati con le demolizioni preliminari e proseguiranno con la realizzazione di nuove strutture antisismiche e la riqualificazione degli edifici storici.

Il sindaco Giuseppe Tellini e il vicesindaco Luca Piani hanno sottolineato il valore strategico del progetto per la valorizzazione culturale ed economica di Palmanova. Con ulteriori fondi regionali e il ribasso ottenuto in gara, saranno completati anche un auditorium e un nuovo spazio per opere lapidee restaurate.