Incendio nell’azienda di imballaggi a Cormons, macchinario in fiamme nel capannone: un operaio finisce all’ospedale.

Poco prima delle ore 7 di questa mattina, lunedì 28 aprile, i vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti, con una squadra supportata dall’autobotte e l’autoscala, presso un azienda di imballaggi a Cormons per l’incendio si un macchinario all’interno di un capannone.

All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco gli addetti dell’azienda avevano parzialmente estinto il principio d’incendio del macchinario. I vigili del fuoco hanno quindi completato lo spegnimento per poi passare alla bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza dell’area interessata dal principio d’incendio.

Uno degli addetti dell’azienda, che durante le prime fasi dell’incendio, aveva inalato I fumi della combustione è stato accompagnato all’ospedale dal personale sanitario. Sul posto, per quanto di competenza, carabinieri. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.