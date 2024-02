A Palmanova i futuri sommelier alla prova d’esame

La prova d’esame professionale di sommelier.

Sessanta allievi dell’AIS, l’Associazione italiana Sommelier, hanno sostenuto ieri mattina a Palmanova la prova scritta dell’esame professionale di sommelier. L’esame, che si è tenuto negli affascinanti spazi della caserma Montesanto, prevedeva la compilazione di un questionario, la degustazione di tre vini e l’abbinamento con due piatti cucinati dalla Caffetteria Torinese.

Gli allievi Sommelier che supereranno la prova scritta si ritroveranno a Palmanova, nella Loggia della Gran Guardia tra due settimane per sostenere le prove pratica e orale. In Friuli Venezia Giulia l’Ais – la più importante associazione di sommelier d’Italia con 46mila soci – conta quasi 1500 adesioni.

“Gli esami per i nostri allievi – ha commentato Vladimiro Tulisso, Delegato Ais in Friuli – rappresentano la fine di un percorso impegnativo sviluppato in tre livelli per la formazione di professionisti della conoscenza e divulgazione della cultura enogastronomica”.

“Quella con AIS è una collaborazione che speriamo possa proseguire nel tempo perché valorizza Palmanova e può stimolare la qualità in campo enogastronomico. Gli spazi della Montesanto si prestano ad eventi di questo genere, così come ad esposizioni d’arte, proposte a cui stiamo lavorando” ha commentato Silvia Savi, assessore a Turismo e attività produttive.