Il primo singolo dei KillingKlub, giovanissima band del Friuli

E’ uscito il 24 febbraio “Slaves Of Reality“, primo singolo dei KillingKlub, una delle più giovani rock band del Friuli. Il gruppo, composto da Riccardo Gregorin (15 anni – chitarra), Gloria Fattor (17 anni – basso) e le sorelle Margherita Furlanut (16 anni – batteria) ed Elisabetta Furlanut (14 anni – chitarra e voce)

Il brano è ispirato alle sonorità tipiche dell’hard rock e del metal, generi che la band propone nei suoi concerti live insieme ad alcuni brani più tipicamente rock. È la risposta consapevole di giovani adolescenti all’avvicinamento all’età adulta, una riflessione su un mondo degradato, diverso dalle loro aspettative.

La storia dei KillingKlub.

I quattro, ritrovatisi per la prima volta tra le mura della scuola di musica di Ruda, hanno cambiato formazione diverse volte, prima di arrivare a quella attuale. Un primo embrione di gruppo, ancora senza nome, risale addirittura al 2020, prima dell’inizio della pandemia. I ragazzi, incoraggiati dalla loro maestra di chitarra Eliana Cargnelutti, hanno cominciato con cover di classici del rock, per poi passare alla scrittura di brani propri nell’estate 2023. E proprio a quest’estate risale l’idea di “Slaves Of Reality”, registrato all’inizio di gennaio 2024 a Cormons nello studio “East Land” di Francesco Blasig.

Il primo singolo e i nuovi progetti.

La band si dichiara entusiasta all’idea di pubblicare la sua prima canzone. “Abbiamo lavorato tanto per registrare questo singolo, e spero che la nostra soddisfazione venga ripagata“, dichiara Elisabetta, l’energica leader del gruppo. Nel corso del 2023 è stato anche pubblicato il loro primo video musicale, sempre sulle note di Slaves Of Reality, girato al labirinto di mais dell’azienda agricola La Selce a Bagnaria Arsa.

Il 2023 è stato un anno piuttosto proficuo per il gruppo della bassa friulana, poiché ha suonato in diverse località del Friuli Venezia Giulia, realizzando un totale di 25 date (tra le quali Fusi di Rock a Turriaco, la fiera di S. Giuseppe a Percoto, Itinerannia a S. Giorgio Di Nogaro, la fiera di San Carlo ad Aiello e i festeggiamenti Settembrini di Mortegliano). Il 2024 si prospetta quindi un anno di fuoco per questo giovanissimo gruppo, che ha già in programma diversi live e ulteriori registrazioni di brani inediti.