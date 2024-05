Incidente sul territorio comunale di Palmanova.

Grave incidente frontale nella prima mattina di oggi, 14 maggio: per cause in corso di accertamento, attorno alle 7, due auto si sono scontrate in via Visco a Jalmicco, frazione di Palmanova. Nell’impatto è rimasta ferita gravemente una donna di 50 anni che è stata trasportata in elicottero all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso.

La Sores Fvg ha inviato anche un’ambulanza che ha preso in carico una seconda persona portata in codice verde al Pronto Soccorso della città stellata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Udine e i carabinieri di Palmanova.