Incidente mortale a Mortegliano, chi è la vittima

L’incidente a Mortegliano nel pomeriggio di ieri.

Si chiamava Gianfranco Savani, l’uomo che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, 13 maggio, attorno alle 18, a Lavariano di Mortegliano. L’uomo, un 82enne molto conosciuto in paese, si stava immettendo su via Mortegliano a pochi metri da casa sua, quando è entrato in collisione con una corriera di linea che stava passando in quel momento.

Il violento impatto ha scaraventato l’auto a bordo strada. All’arrivo dei sanitari del 118, per Savani non c’era più nulla da fare: l’uomo è deceduto sul colpo. Sul mezzo pubblico viaggiavano una quindicina di persone, tutte rimaste illese, così come l’autista.

Savani era il proprietario di un’impresa di pitture e sollevamento che portava il suo nome, lascia la moglie Franca e i tre figli Costantino, Dimitri e Anastasia. Aveva fondato la sua azienda nel 1975 dopo un periodo di lavoro all’estero come emigrante; andava ancora ogni giorno in ufficio ed era molto attivo nella vita della comunità, soprattutto nel mondo dello sport locale che aveva sponsorizzato negli anni ed era un sostenitore della banda locale. La notizia della sua tragica morte ha sconvolto la comunità che si è stretta attorno alla famiglia.