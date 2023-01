A Palmanova 33 nuovi nati: per ognuno di loro un regalo speciale

Una Pigotta Unicef per ognuno dei nuovi nati a Palmanova.

Nel 2022, i bambini nati da residenti nel comune di Palmanova sono stati 33, di cui 14 femminucce e 19 maschietti.

Come è ormai tradizione a gennaio, ritorna anche nel 2023 l’evento di consegna delle Pigotte dell’UNICEF. Il Comune di Palmanova, uno dei primi a farlo in provincia e il primo ad averlo strutturato in un momento di consegna alle famiglie, ogni anno regala ai nuovi nati del proprio territorio una bambola che rientra nel progetto internazionale “Un bambino nato, un bambino salvato”.

Per ogni bambino nato, il Comune si impegna infatti a versare 20 euro al Comitato Provinciale di Udine dell’UNICEF, corrispondente al valore di un kit salvavita. Questo permetterà di fornire vaccini, dosi di vitamina A, un kit ostetrico per un parto sicuro, antibiotici e una zanzariera antimalaria ad un bambino nato in uno dei Paesi poveri del mondo.

“Questo è il primo gesto di solidarietà che i bambini offrono, attraverso le proprie famiglie, ad un bambino meno fortunato – spiegano Silvia Savi, assessore alla cultura, e Simonetta Comand, assessore all’istruzione – Attraverso l’impegno per gli altri si diventa cittadini. Con questo evento vogliamo allargare la visuale, oltre il nostro quotidiano, oltre alla nostra realtà per cercare di regalare una vita migliore a chi ha più bisogno. È anche un modo per trovarsi e per conoscere le attività educative che il Comune mette a disposizione dei genitori”.

“Palmanova è un’amministrazione attenta e amica dell’UNICEF. Questo è un progetto che portiamo avanti da più di vent’anni, cercando di regalare un’ulteriore gioia a quella che già le famiglie hanno per la nascita di un bambino – spiegano Margherita Menapace, Presidente del Comitato provinciale UNICEF, assieme alla volontaria Albarosa Massimo – . Tutte le pigotte sono realizzate da volontarie che cuciono e assemblano a mano le bamboline. Un lavoro di squadra, chi realizza i vestitini, chi i capelli, chi le assembla. Siamo sempre alla ricerca di nuove persone che, con passione e voglia di fare, ci aiutino nel realizzare nuove Pigotte”.

Durante l’evento è stato anche presentato “Un Villaggio per Crescere”. Le educatrici del progetto hanno potuto presentarsi ai genitori e informarli delle attività che svolgono.