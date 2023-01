Incendio ad Attimis, donna respira i fumi e resta intossicata

L’incendio nella tarda mattinata di oggi ad Attimis.

Intervento di soccorso congiunto nella tarda mattinata di oggi, in un’abitazione di Attimis da parte del personale sanitario e dei Vigili del fuoco per un incendio.

Una donna ha respirato accidentalmente i fumi di combustione di una canna fumaria, per cause in corso di accertamento. Dopo la chiamata al Nue112 Fvg, gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato immediatamente l’ambulanza proveniente da Tarcento.

La donna è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza per una lieve intossicazione, per accertamenti.