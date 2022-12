Il nuovo film di Matteo Oleotto giovedì su Rai 1

Il cinema, si sa, è veicolo di promozione e il Friuli Venezia Giulia viene spesso scelto come location di molti film. Lo ha fatto anche Matteo Oleotto (per cui si tratta di un ritorno a casa, dato che il regista è friulano) che ha girato il suo ultimo lavoro a Palmanova e Gorizia.

Il film “Se mi lasci ti sposo“, uno dei quattro della nuova stagione di Purché finisca bene”, andrà in onda giovedì alle 21.20 su Rai1, portando con sé anche le immagini della città stellata e del capoluogo isontino in cui è stato registrato.

In particolare, a Palmanova sono state girate scene tra Piazza Grande e Borghi, nel Palazzo Comunale e nella Biblioteca Civica, oltre che sui Bastioni, che faranno quindi da scenografia alle vicende narrate nella commedia.

Il film “Se mi lasci ti sposo” racconta la storia di Giulia e Marco, una coppia in crisi come tante che si trascinano per inerzia e sembrano non avere energia neppure per dire basta. Anche perché separarsi costa caro e non solo per il prezzo emotivo: due case, spese multiple, il doppio delle bollette. Insomma bisogna poterselo permettere e Giulia e Marco, trentenni veri, precari e affaticati, sono in crisi anche economica. Ma ecco che anche Giulia ha un’idea strampalata e geniale: se non hanno soldi per separarsi, potrebbero sposarsi. Ma come se sono in crisi? Per finta, aggiunge Marco solo per racimolare i regali dei generosi parenti. Chiesa sconsacrata, musicisti sgangherati, buffet molto radical e poco chic e il gioco è fatto. Poi si scappa e si dividono finalmente le strade oltre al bottino. Peccato che a furia di far finta, arrivino strane idee.

Il lavoro è una produzione Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction e con il supporto del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo Quattro nuovi TV movie in prima visione su RAI 1. “Se mi lasci ti sposo” è una commedia con Sara Lazzaro, Alessio Vassallo, Paolo Calabresi, Paolo Bernardini, Marina Massironi, Bebo Storti, Pia Engleberth, Emmanuel Dimayuga, con la regia di Matteo Oleotto.

“Ancora una volta, la mia terza, decido con entusiasmo di girare un film della collana Purché finisca bene – ha commentato il regista Matteo Oleotto -. Ma stavolta con Se mi lasci ti sposo sono tornato a casa, in Friuli Venezia Giulia, a Palmanova per l’esattezza, città fortezza dalla pianta “stellata”, a nove punte. Una forma geometrica inusuale che fa da sfondo a una storia altrettanto insolita”.