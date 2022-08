Catturava le tartarughe a Palmanova, fermato.

La tartarughe selvatiche non si possono essere tenute in cattività in Italia, quindi neppure catturare. Per questo è stato segnalato un soggetto italiano di 49 anni, colto a catturare tartarughe selvatiche nel fossato che circonda i bastioni di Palmanova.

Dopo i controlli si è scoperto che non solo catturava le tartarughe, ma è risultato anche in possesso di una quindicina di volatili selvatici presumibilmente oggetto anch’essi di illecita cattura. Gli accertamenti sono ancora in corso con la collaborazione del corpo forestale regionale di Cervignano.