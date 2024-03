Palmanova tra i borghi più belli d’Italia secondo Travel+Leisure.

Che sia affascinante, i friulani lo sanno già, ma vederlo riconosciuto in altre parti del mondo dà sempre soddisfazione: per gli americani, infatti, tra i borghi più belli d’Italia (territorio in cui di sicuro non mancano) ce n’è anche uno del Friuli Venezia Giulia, ossia Palmanova.

La città stellata, infatti, si è guadagnata un ottimo piazzamento nella classifica della rivista Usa Travel+Leisure dedicata alle 12 cittadine italiane più belle sotto i 10mila abitanti, dove trovare storia incredibile, delizie culinarie e paesaggi magnifici senza la ressa del turismo di massa.

La classifica vede in prima posizione Alghiari in Toscana, seguita da Cortina d’Ampezzo in Veneto, Tropea in Calabria, Norcia in Umbria e proprio la “nostra” Palmanova in quinta posizione. A completare la graduatoria, Bosa in Sardegna, San Vito Lo Capo in Sicilia, Treia nelle Marche, Otranto in Puglia, Brisighella in Emilia Romagna, Civita di Bagnoregio nel Lazio e Portovenere in Liguria.

Della cittadina friulana, patrimonio Unesco, la rivista americana racconta che “vista dall’alto è un gioiello, letteralmente. Le sue imponenti mura a forma di stella furono costruite dai governanti veneziani nel 1593 e sono state conservate così bene che fanno parte di una rete di difese veneziane dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. L’elegante città, a forma di pietra preziosa finemente tagliata, si irradia a spicchi ordinati dalla piazza principale esagonale. Partecipa a una visita guidata per avere la possibilità di tornare indietro nel tempo e assaggiare la cucina veneziana del XV secolo. Sebbene il suo significato storico sia un motivo sufficiente per visitarlo, anche la rievocazione annuale dell’inizio delle guerre ottomano-asburgiche del 1615 è assolutamente da vedere”.