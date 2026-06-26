Piazza Grande si rifà il look: nuove panchine, fioriere e portabici nel cuore di Palmanova

Piazza Grande a Palmanova cambia volto con un intervento di restyling dell’arredo urbano e di manutenzione degli spazi pubblici. L’Amministrazione comunale ha avviato una serie di lavori nella storica piazza d’armi, simbolo della città stellata, con l’obiettivo di renderla più accogliente e funzionale per residenti, visitatori e cicloturisti.



Nel cuore della città fortezza sono state installate sei nuove panchine, dotate di rivestimento e schienale in legno. Accanto a ciascuna sono state posate ampie fioriere, arricchite con rose e piante sempreverdi. A queste si aggiungono nuovi portabici, pensati per rispondere alla crescente presenza di turisti che raggiungono Palmanova in bicicletta.

Fioriere e manutenzioni tra Piazza Grande e Jalmicco

L’intervento non riguarda soltanto Piazza Grande. All’ingresso dei ponticelli sono state collocate altre dodici fioriere, anch’esse piantumate, mentre nuove essenze floreali sono state sistemate anche nelle fioriere presenti in Piazza a Jalmicco.



Parallelamente, il Comune ha incaricato una ditta specializzata di intervenire sulla pavimentazione, con la sostituzione delle pietre rovinate o rotte e il ripristino del selciato in sassi del fossato. Un primo intervento di sistemazione era già stato effettuato alcuni mesi fa.

Cartelli turistici e nuovi delimitatori nei Borghi

Tra le azioni realizzate rientra anche la verifica della cartellonistica turistica cittadina, compresa quella presente in Piazza Grande. I cartelli danneggiati dal sole o dalle intemperie sono stati sostituiti, così da garantire informazioni più chiare e decorose ai visitatori.



All’ingresso dei Borghi pedonali, inoltre, sono stati acquistati e posati nuovi delimitatori del traffico in sostituzione delle fioriere precedenti, spesso danneggiate dai mezzi di passaggio.

Tellini: “Piazza Grande è il simbolo della città fortezza”

Il sindaco di Palmanova, Giuseppe Tellini, sottolinea il valore identitario dell’intervento. “Piazza Grande è luogo simbolo della città fortezza. Stiamo lavorando, passo dopo passo, per renderla più accogliente nei limiti del bilancio e delle possibilità che ci vengono date dai numerosi vincoli storico-architettonici che la salvaguardano, come quello che ci impedisce di piantare arbusti ad alto fusto nella storica piazza d’armi rinascimentale”.



L’assessore alle manutenzioni, Mario Marangoni, evidenzia invece l’attenzione alla cura continuativa del verde. “Abbiamo siglato un contratto con un vivaio in modo che le fioriere della Piazza vengano seguite, curate, innaffiate e piantumate durante tutto l’arco dell’anno, facendo in modo che ci siano sempre essenze floreali curate e gradevoli alla vista”.



Marangoni ha poi rivolto un ringraziamento ai cittadini che si occupano spontaneamente delle fioriere collocate in altri spazi del Comune: “Un gesto di gentilezza, amore per la propria città e senso civico che aiuta tutta la comunità”.