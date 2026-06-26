Addio a Luciano Quoco, lutto nel mondo del calcio del Friuli

Il mondo del calcio friulano piange la scomparsa di Luciano Quoco, morto all’età di 75 anni. Figura conosciuta e stimata nell’ambiente sportivo udinese, Quoco è stato per anni uno dei punti di riferimento della Federcalcio locale, lasciando un ricordo profondo tra dirigenti, società e collaboratori.

Il suo percorso nella Figc era iniziato a Udine, dove aveva ricoperto il ruolo di presidente del Comitato provinciale, diventando una presenza autorevole soprattutto tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila. Nel 2004 era poi approdato al livello regionale, entrando nella squadra guidata da Renzo Burelli e proseguendo il proprio impegno fino al 2012. Nello stesso anno aveva tentato anche la corsa alla presidenza regionale, poi vinta da Gianni Toffoletto.

Il cordoglio della Lnd Figc Friuli Venezia Giulia

“Il presidente regionale Ermes Canciani, il Consiglio direttivo e tutti i dipendenti del Comitato regionale esprimono il più profondo cordoglio e la loro sincera vicinanza alla famiglia di Luciano Quoco per la sua scomparsa”, ha dichiarato la Lnd Figc Friuli Venezia Giulia.

Il Comitato regionale ha ricordato Quoco come una figura che, nel corso degli anni, ha saputo mettere “passione, competenza e spirito di servizio” al fianco del movimento calcistico. “Già presidente del Comitato provinciale di Udine e consigliere regionale – prosegue la nota – Luciano ha dedicato il proprio impegno alla crescita del nostro movimento, lasciando un segno indelebile in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui”.

Nel messaggio di cordoglio, la Lnd Figc Friuli Venezia Giulia ha voluto sottolineare anche il valore umano del suo percorso: “Nel ricordarne con gratitudine il percorso umano e associativo, ci stringiamo ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene in questo momento di dolore”.

L’impegno per i giovani e la Panchina Verde

Il nome di Luciano Quoco resta legato in modo particolare anche all’attività giovanile, ambito al quale aveva dedicato attenzione e lavoro. Tra le iniziative a cui viene associato c’è anche la storica Panchina Verde, progetto rimasto nella memoria del calcio friulano.

Le esequie si svolgeranno sabato mattina alle 10.30 al centro pastorale Bearzi di via Don Giovanni Bosco, a Udine. Sarà l’occasione per l’ultimo saluto a una figura che ha accompagnato per decenni la vita sportiva del territorio.