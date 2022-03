I posti letto disponibili a Palmanova.

Anche Palmanova dopo Udine lancia il suo messaggio per la pace nei territori ucraini e si mette a disposizione per aiutare la popolazione in fuga degli scenari di guerra. Comune e ASP Ardito Desio si sono organizzati per mettere a disposizione sei posti letto interni alla Casa di Riposo per accogliere profughi ucraini. Allo stesso modo, cittadini hanno segnalato al Comune la disponibilità di due appartamenti, per un totale di altri 8 posti letto.

“L’intera comunità palmarina si sta mobilitando per aiutare il popolo ucraino colpito dal conflitto. Purtroppo gli immobili comunali sono tutti occupati, per questo abbiamo chiesto aiuto ad ASP e cittadini per trovare qualche soluzione. Ringrazio tutti per la disponibilità. Allo stesso modo ricevo tanti messaggi di cittadini che si offrono per dare aiuti concreti. Si percepisce un grande movimento di solidarietà che stiamo cercando di organizzare e confluire verso canali istituzionali e coordinati”, commenta il sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini.

Fuori dal Palazzo Comunale verrà anche affissa una bandiera della Pace. “È un simbolo, universalmente riconosciuto, per dimostrare come anche la nostra città sia contraria a questo conflitto, con l’auspicio che il dialogo presto si sostituisca alle armi. Assieme alla Protezione civile e alla Croce Rossa stiamo anche cercando di coordinare gli aiuti, generi di prima necessità, vestiti, farmaci e quant’altro”, conclude Tellini.

(Visited 195 times, 195 visits today)