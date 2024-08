Gli aspiranti volontari oggi hanno fatto visita alla centrale operativa della Protezione civile di Palmanova

“Se i volontari sono il cuore pulsante del sistema della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, la sede di Palmanova ne è il cervello, che coordina tutte le attività. È, quindi, un vero piacere mostrare questa struttura all’avanguardia e far conoscere le persone che vi operano ai nostri giovani, con l’auspicio che presto entrino a farne parte, portando l’energia e l’entusiasmo tipici della gioventù“. È questo il pensiero espresso dall’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi a margine della visita alla centrale operativa della Protezione civile Fvg di Palmanova dei ragazzi partecipanti ai campi scuola organizzati dalle Sezioni Ana di Palmanova e Cividale.

“I giovani rappresentano il valore più grande per il futuro del sistema della Protezione civile, che necessita di nuova linfa e la forte partecipazione all’iniziativa organizzata dalle sezioni Ana di Palmanova e Cividale è un segnale che ci fa guardare al futuro con ottimismo. Inoltre, è la dimostrazione di come coinvolgere i ragazzi e le ragazze e mostrare loro concretamente cosa significa impegnarsi a favore degli altri sia il modo migliore per farli avvicinare al mondo del volontariato e al sistema della Protezione civile, le cui radici sono ben salde in Friuli Venezia Giulia”, conclude Riccardi.