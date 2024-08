Ferruccio Piccinini è scomparso a 38 anni per una malattia.

In due giorni sono arrivate, sulla piattaforma GoFundMe, più di cinquecento donazioni per la famiglia di Ferruccio Piccinini, il militare e arbitro della sezione di Pordenone scomparso a 38 anni per una malattia. Piccinini, in servizio in caserma a Cordenons, era originario di Teano, in provincia di Caserta.

“Ferruccio – scrivono gli organizzatori dell’iniziativa solidale – ci ha salutato dopo aver combattuto un terribile male che in poco tempo ha spento il suo splendido sorriso, lascia l’amata moglie Virginia e il suo adorato figlio Andrea, ancora troppo piccolo per dover salutare il suo fantastico papà. È stato un uomo – aggiungono – un soldato che ci ha lasciato troppo presto e nessuna parola potrà mai descrivere ciò che ha trasmesso a chiunque abbia incrociato il suo cammino”.

“Questa raccolta – proseguono – non sarà mai abbastanza per la persona che era ma almeno possiamo aiutare la sua fantastica famiglia che avrà il compito più difficile di tutti”. La raccolta fondi, arrivata a oltre 25mila euro, è raggiungibile a questo link.