Palmanova, rissa in piazza tra giovani.

Rissa in piazza a Palmanova. Un gruppo di giovani, composto principalmente da minori, provenienti da diverse parti della Bassa friulana e da Udine, si è dato appuntamento tramite i social. E’ successo sabato pomeriggio: un centinaio di loro si è riunito in piazza Grande, dove era stato allestito il Luna Park in occasione della fiera di Santa Giustina.

Verso le 16, vicino agli autoscontri, è scoppiata la rissa tra due distinti gruppi di giovani. Se le sarebbero date di santa ragione, con calci e pugni, tanto che uno dei partecipanti ha riportato una ferita alla mano. Intorno alle 17.30, nella stessa piazza, di fronte all’ufficio postale, diversi ragazzi si sono radunati per assistere a un’altra rissa tra tre coetanei. Molti di loro hanno registrato la scena con i loro telefoni cellulari.

Mentre alcuni passanti osservavano la situazione, altri chiamavano immediatamente le forze dell’ordine, e alcuni giovani non coinvolti nella rissa telefonavano ai loro genitori per raccontare spaventati quanto stava accadendo. Solo l’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti sul posto, è riuscito a riportare la calma.