Sms truffa, finto postino fa sparire 5mila euro dal conto corrente della vittima

Finto postino fa sparire 5mila euro dal conto della vittima con sms truffa.

Finto postino fa letteralmente sparire 5mila euro dal conto corrente della vittima con la truffa del messaggio sms. Un cittadino di Tolmezzo ha infatti ricevuto un sms sul suo cellulare, con il quale veniva avvertito di un’anomalia nel suo conto postale. Il messaggio lo invitava a cliccare su un link per proteggere i fondi depositati.

Era il novembre 2001. Il proprietario del conto, come riporta Il Messaggero Veneto, è stato successivamente contattato telefonicamente da un individuo che si è presentato come un operatore di Poste Italiane. Seguendo le sue istruzioni, l’uomo ha spostato i fondi su un altro conto tramite uno sportello Postamat. Ma solo il giorno seguente si è accorto che questo non aveva affatto protetto i suoi risparmi, ma li aveva invece accreditati su un altro conto: 5mila euro spariti.

A quel punto il truffato ha presentato denuncia alla stazione locale dei carabinieri, e le informazioni fornite da Poste Italiane hanno permesso agli investigatori di identificare l’imputato, un uomo di 36 anni. Il giudice del tribunale di Udine lo ha condannato a 9 mesi reclusione, una multa di 1.450 euro, oltre a un risarcimento di 6.000 euro e spese legali di 1.650 euro.