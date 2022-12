Dagli stand degli artigiani alla corsa di Babbo Natale: a Palmanova la Magia delle Mani

La Magia delle Mani a Palmanova.

Domenica, in Piazza Grande a Palmanova, ritorna Magia delle Mani, nella speciale veste natalizia. Alla manifestazione partecipano oltre 120 stand con arti manuali, prodotti, tradizioni e antichi mestieri che si vanno ormai perdendo nel tempo con svariate dimostrazioni sul posto da parte degli espositori.

Una giornata arricchita alle 11 dallo spettacolo di magia comica con il Mago Mark, dalle 14 e 30 alle 17 e 30 da Ernesto Animazione con giochi, Babbo Natale e folletti, truccabimbi, sculture di palloncini e nel pomeriggio Babbo Natale distribuirà dolcetti a tutti i bambini.

Domenica 18 dicembre, alle 16, con partenza della Loggia di Piazza Grande, la Corsa dei Babbi Natale su un percorso totale di chilometri attorno ai Bastioni. È richiesto di indossare il berretto di Babbo Natale e di munirsi di scarpe da corsa da sterrato e pila frontale. Si terrà una raccolta di scarpe da corsa in disuso per i ragazzi dell’Africa. Evento di ProPalma e Jalmicco Corse.

Gli artigiani e i prodotti del Friuli.

In Magia delle Mani si potranno ammirare centinaia di pezzi unici creati interamente a mano. Gli espositori di Magia delle Mani propongono pittura su svariati materiali, lavorazione dello scus e del vimini, del cuoio, della pelle, del legno, del ferro, della ceramica e del vetro, cucito creativo, uncinetto e ricamo, molteplici le dimostrazioni dal vivo e di antichi mestieri tra cui l’arte del mosaico e la scultura del legno ma anche presepi artigianali e tantissime idee Natalizie insolite e bizzarre da regalare o da mettere sotto l’albero.

Non mancheranno i prodotti tipici della nostra Regione proposti direttamente dai produttori: marmellate, sottolio, miele, infusi, sciroppi, tisane, formaggi, olio, vini e cosmesi naturale. Per deliziare il palato immancabile il tradizionale vin brulè e le frittelle di mela assieme ai tantissimi dolci della nostra tradizione tra cui i panettoni di Kevin D’Agaro premiati tra i più buoni d’Italia, inoltre lo stand di Magia delle Mani propone “Brumel” gustosa ed originale bevanda calda tutta da scoprire e assaporare. Durante la giornata intaglio artistico delle verdure, dei saponi e delle candele, ampio spazio dedicato al divertimento dei più piccoli e rompicapo in legno per tutti.

Magia delle Mani si propone di promuovere, tutelare e diffondere il patrimonio di qualità delle arti manuali ed artigianali, dei prodotti tipici, dei mestieri di un tempo e delle tradizioni rurali in ambito locale e Nazionale sia a livello hobbistico che artigianale.