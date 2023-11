La statua della Madonna di Lourdes arriva a Palmanova

Tappa a Palmanova per la statua della Madonna di Lourdes.

La statua della Madonna di Lourdes oggi, martedì 7 novembre, ha fatto tappa a Palmanova. In occasione dei suoi 120 anni di vita, l’Unione italiana per il trasporto ammalati verso i santuari mariani, ha infatti dato il via alla Peregrinatio Mariae e sta portando l’effige della Vergine di Lourdes in tutta Italia.

Il programma a Palmanova

La statua della Beata Vergine di Lourdes è giunta questa mattina a Palmanova. Durante tutta la giornata l’effige è stata esposta nel duomo dogale, dove alle 11 è stato recitato il Santo Rosario con la partecipazione della sottosezione udinese dell’Unitalsi. Alle 12 S. Messa mariana presieduta da monsignor Arnaldo Greco, assistente della sottosezione di Gorizia. Alle 19, infine, l’appuntamento con la solenne celebrazione eucaristica conclusiva, presieduta dall’arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato, la processione aux flambeaux e la preghiera di affidamento a Maria. Al termine della celebrazione, la statua di Nostra Signora di Lourdes sarà consegnata alla sottosezione Unitalsi di Padova per proseguire il suo viaggio in Italia attraverso il Veneto.