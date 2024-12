Brani d’autore accostati a una particolarissima suite di brani natalizi popolari, scelti tutti da tradizioni periferiche d’Europa. Venerdì 27 dicembre al Teatro “G. Modena” di Palmanova (ingresso gratuito), un concerto corale-orchestrale prodotto dal Coro “Sante Sabide” e dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani, intitolato “Suite di Nadal”.

“Un concerto eccezionale che vede ancora una volta la collaborazione della rete de I Borghi più belli del FVG che ringrazio per la cura nelle proposte artistiche. È l’occasione per offrire alla cittadinanza un ultimo concerto di valore e augurare a tutti buone feste”, Silvia Savi assessore comunale alla cultura.

I brani, scritti originariamente in lingue minoritarie (sardo, bretone, dialetti tedeschi), vengono eseguiti invece con una traduzione friulana, commissionata per l’occasione, allo scopo di dimostrare l’universalità del linguaggio musicale e la duttilità della lingua friulana, che ben si presta a tradurre l’immediatezza delle lingue popolari di tutta Europa, in un ideale messaggio di unione e coesione più che mai significativo in questa epoca. La suite alterna brani popolari, eseguiti nella lo versione originale, a “cuciture” commissionate ad hoc al giovane compositore Simon Kravos, sloveno di Trieste e già segnalatosi per la qualità dei suoi lavori.