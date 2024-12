Un’emozionante e quanto mai attesa nevicata ha salutato l’ultima giornata di “Advent Pur”, il sentiero dell’Avvento, uno dei percorsi più emozionanti dell’intera Valcanale. Per quattro fine settimana, gli stessi che corrispondono con l’accensione delle quattro candele delle corone d’Avvento, si sono potute riscoprire le genuine atmosfere natalizie di una volta.

Un’incantevole nevicata

I fiocchi di neve caduti copiosi domenica, sono stati la ciliegina sulla torta rendendo tutto ancora più affascinante. Anche nel corso dell’ultima giornata, centinaia di luci hanno ininterrottamente caratterizzato il sentiero che, come ogni anno, ha conquistato ospiti di ogni età. Se i primi appuntamenti di questo suggestivo “conto alla rovescia” verso il Natale, hanno un po’ subito la mancanza della neve, è bastato l’arrivo della Dama Bianca per rendere tutto ancora più magico e far riesplodere la voglia di ritornare bambini.

Il sentiero dell’Avvento si conferma un’idea vincente.

Anche quest’anno, infatti, “Advent Pur” è stato in grado di riscaldare i cuori di migliaia di persone che hanno scelto di trascorrere qualche ora immergendosi nel magico mondo di antichi ricordi. Come sempre a fare da palcoscenico sono stati il bosco e la piana di Valbruna dove lungo un sentiero illuminato solo dall’emozionante luce di decine di lanterne, hanno trovato posto caratteristiche baite, sculture di legno raffiguranti le leggende invernali, concerti di corni alpini, un grande presepe e manufatti dell’artigianato locale.

“Sono davvero soddisfatto di quanto è stato fatto – commenta un compiaciuto Boris Preschern, sindaco di Malborghetto-Valbruna -. Specialmente delle emozioni che abbiamo visto comparire sugli occhi degli ospiti che passeggiavano lungo il percorso. È la dimostrazione che quando si fa qualcosa in maniera autentica, attenta alla divulgazione delle cose spirituali del nostro territorio, si ottiene sempre un buon risultato”.

Speciali e golosi laboratori, emozionanti giri in carrozza, eventi dedicati ai più piccoli, un mercatino natalizio ospitato all’interno di Palazzo Veneziano e spettacoli teatrali, oltre ovviamente al sentiero in senso stretto: il programma di “Advent Pur” si è confermato vincente e capace di soddisfare un vasto pubblico che ha spaziato tra le diverse generazioni, a dimostrazione che tutti possono riscoprire una tradizione fatta di cose semplici ma capaci di regalare grandi emozioni.

Crescono gli stranieri.

“Abbiamo registrato un aumento esponenziale di turisti provenienti dall’estero, in particolare di austriaci e carinziani – sottolinea Igor Longhini, assessore alla cultura del Comune di Malborghetto-Valbruna – che sono rimasti davvero affascinati dal percorso a tal punto da considerarlo anche più bello rispetto a quello che hanno in casa. Hanno apprezzato soprattutto la passione che è stata messa nella realizzazione di “Advent Pur” e il fatto di aver trovato molte più cose da vedere e da vivere in prima persona”.

“Abbiamo avuto quasi il 50% di presenze straniere – prosegue Preschern – e in particolare di austriaci e sloveni. Questo significa che siamo riusciti a trasmettere il messaggio identitario della comunità multilingue e multiculturale della Valcanale, una cosa piaciuta tantissimo anche ai nostri vicini e per noi questo è un grande onore. Si parla continuamente di progetti milionari da realizzare con i nostri vicini, ma alla fine le cose che davvero ci uniscono sono la cultura e le tradizioni“.

La festa contina.

Con la chiusura di “Advent Pur” e l’arrivo del Natale nel Comune di Malborghetto – Valbruna non terminano però gli eventi legati alle feste. Si prosegue sabato 28 dicembre alle 21.00, tra le navate della chiesa di Malborghetto, con “Happy New Year Concert”, spettacolo di buon auspicio per il nuovo anno con degli “Harmony Gospel Singers”. Domenica 29 toccherà poi “Alla ricerca della Luce di Natale”, passeggiata con le lanterne per bambini, lungo il sentiero Pradischel a Bagni di Lusnizza.

“L’obiettivo – continua Preschern – è proseguire offrendo cose legate alla cultura, al territorio e alle tradizioni non solo in inverno ma anche in estate. Iniziative semplici, romantiche e di qualità: per questo abbiamo organizzato Magia d’inverno alla Kinderalm che sarà la naturale continuazione del messaggio introdotto da Advent Pur”.

Magia d’inverno alla malga alpina.

Un’altra grande novità di quest’anno sono, infatti, gli appuntamenti alla Kinderalm, la malga alpina di Valbruna. Ogni pomeriggio dal 27 dicembre al 4 gennaio (con l’esclusione del 31 dicembre e dell’1 gennaio) con orario dalle 16.00 alle 19.00, le tre caratteristiche baitine di legno sveleranno i loro segreti fatti da oggettistica artigianale, animali da osservare, opere lignee, giochi per i bambini e un chiosco per i più grandi.

Calendario monumentale e Pechtra Baba

Fino al 31 dicembre continua anche il quotidiano spettacolo del “Monumentale Calendario dell’Avvento”. Le prime caselline si sono aperte il 5 dicembre e fino a San Silvestro le finestre del cinquecentesco Palazzo Veneziano sono pronte a regalare emozioni grazie alle lastre in plexiglass retro illuminate che sveleranno le immagini delle tradizioni invernali presenti in Valcanale e i classici soggetti legati all’iconografia natalizia. Gli eventi legati ad “Advent Pur” termineranno poi il 5 gennaio quando, alle ore 18.00 presso la piazza Palazzo Veneziano farà la sua comparsa la Pechtra Baba, figura mistica molto popolare nell’arco alpino, spirito nefasto che sarà scacciato dai bambini lanciati in corse sfrenate.