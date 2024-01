Pavia di Udine dona alla Comunità Piergiorgio i proventi del mercatino di Natale

Donazione alla Comunità Piergiorgio onlus.

I fondi raccolti durante il mercatino di Natale di Lauzacco sono stati donati alla Comunità Piergiorgio onlus: un gesto di generosità degli abitanti di Pavia di Udine a sostegno dell’associazione che si occupa di persone con disabilità a Udine e a Caneva di Tolmezzo.

La busta con la donazione, raccolta dalle associazione del territorio che hanno organizzato e partecipato al mercatino dello scorso 8 dicembre, è stata consegnata nelle mani del presidente Aldo Galante e della vicepresidente Elisa Vidussi con una breve cerimonia nella sala consiliare, segnando ancora una volta il legame e il sostegno che lega il Comune friulano, il locale

Interclub e l’associazione che si occupa

“Non possiamo che ringraziare tutti i cittadini di Pavia di Udine che generosamente hanno

contribuito durante il mercatino natalizio di Lauzacco – evidenzia Galante -. La nostra Onlus nasce nel territorio e ha bisogno delle relazioni con tutti i soggetti che sono punti di riferimento. In questo caso specifico possiamo parlare di una vera e propria amicizia, perché sentiamo di avere in comune non solo il territorio, ma anche i valori, le finalità e il percorso, che si realizza attraverso rapporti umani che si sono stretti nel tempo”.

“La donazione di oggi – ha sottolineato il sindaco Beppino Govetto – segna la conclusione di un percorso iniziato lo scorso 8 dicembre, giornata in cui tutta la collettività di Pavia di Udine, attraverso le sue associazioni, si è ritrovata e ha dato vita alla festa e ai mercatini di Natale. In quell’occasione, grazie alla generosità dei cittadini, con un gesto di solidarietà profonda, è stata raccolta la somma che oggi consegniamo alla Comunità Piergiorgio. Il mio grazie in particolare va alla consigliera Antonella Nardon e all’InterClub di Pavia”.

Proprio il presidente di quest’ultimo, Giovanni Nadalutti, ha ricordato il particolare legame

che unisce l’associazione alla Comunità Piergiorgio. “La nostra amicizia è nata nel 1995 –

ha detto – e si è consolidata nel tempo. Ogni anno organizziamo una grigliata per tutti gli ospiti della Comunità a Caneva di Tolmezzo. Una giornata all’insegna della solidarietà e della festa, in cui tutti collaborano e hanno il piacere di stare insieme”.