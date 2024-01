Tre nuovi medici di base a Monfalcone.

Nella difficoltà che molte aree del territorio spesso hanno a trovare medici di medicina generale, Monfalcone “festeggia” l’arrivo di tre nuovi medici di base: si tratta dei dottori Luigi Grasso, Giulia Milani e Camilla Surace che saranno presto operativi in altrettanti ambulatori dislocati sul territorio monfalconese.

Gli orari e gli ambulatori.

La dottoressa Camilla Surace prenderà servizio dal prossimo 1 febbraio nell’ambulatorio situato presso la Casa Albergo di via Crociera 14 e potrà prendere in carico fino a 1.800 pazienti, tra i quali i pazienti che erano stati assegnati all’Asap 1 – che cesserà quindi le sue funzioni – ferma restando la libertà di scegliere un altro professionista. Riceverà il lunedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 08:45 alle ore 12:15. Inoltre, fino al 30 aprile il lunedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 e il venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:00 riceverà i pazienti anche nell’ambulatorio infermieristico di Panzano, in via Pisani 20.

Dal 1 marzo la dottoressa Giulia Milani, che avrà in carico fino a 1.000 pazienti, riceverà in via Volta 24, all’interno di un ambulatorio messo a disposizione dal Comune e che Ater sta ristrutturando, anche per renderlo più accogliente e, soprattutto, accessibile alle persone con disabilità.

Il dottor Luigi Grasso, attualmente operativo in provincia di Trieste, sostituirà un professionista che andrà in quiescenza nei prossimi mesi, entrando quindi in servizio nell’ambulatorio di via Pisani 20 a decorrere dal prossimo 1 maggio e prendendo in carico fino a 1.800 pazienti.

“Un grande lavoro di squadra che, grazie alla sensibilità e all’impegno dei dottori Antonio Poggiana (direttore generale Asugi) e Carlo De Vuono (direttore del Distretto Basso Isontino), ha consentito di ovviare a errori normativi, dando la possibilità ai cittadini di avere a disposizione un medico anche quando non ne avessero uno assegnato” ha rilevato il sindaco Anna Maria Cisint.

L’arrivo dei dottori porterà alla chiusura degli Asap: “Gli Asap sono ambulatori sperimentali che a Monfalcone hanno funzionato, ma hanno carattere temporaneo di urgenza, abbiamo quindi continuato a ricercare soluzioni che consentissero di attrarre a Monfalcone medici di medicina generale, offrendo ai pazienti l’opportunità di avere un rapporto continuativo con il proprio medico di fiducia” ha continuato il sindaco.

“Abbiamo coperto tutti i rioni con la presenza di ambulatori medici, mettendo a disposizione gli spazi, installando i pulsanti di sicurezza per la chiamata rapida delle Forze dell’Ordine in caso di emergenza e fornendo piena collaborazione all’Azienda Sanitaria per ovviare, per quanto possibile, alle gravi carenze che avevamo registrato sul territorio”.

Negli ultimi anni sono stati 6 i nuovi medici di medicina generale insediati a Monfalcone, portando quindi a 16 il numero totale, ai quali si aggiungono 3 pediatri e i due Asap – di cui dal 1 febbraio resterà soltanto quello di via Romana – coprendo anche le zone della città che risultavano più carenti.



I tre nuovi medici avranno un contratto annuale, prorogabili per dare il tempo alle due giovani dottoresse Surace e Milani di concludere il percorso del Ceformed per poi poter accedere alle graduatorie concorsuali, che sono di competenza regionale. Il dottor Grasso, invece, avendo già maturato l’esperienza professionale necessaria, potrebbe ottenere l’incarico da titolare in tempi più rapidi.