Bere il caffè al bar a Pordenone è diventato un lusso, nuovo rincaro dopo pochi mesi

Nuovo rincaro per la tazzina di caffè a Pordenone.

Bere il caffè al bar a Pordenone rischia diventare un vero e proprio lusso: il secondo rincaro dopo pochi mesi sta infatti storcere il naso ai consumatori più assidui. Dopo il ritocco verso l’altro dello scorso autunno, infatti, da inizio gennaio il prezzo della tazzina ha subito un’ulteriore spintarella verso l’alto.

In altre parole, in breve tempo nei bar e locali di Pordenone il nuovo standard raggiunto, per così dire, è di 1 euro e 30 centesimi. Al banco, naturalmente, perchè seduti e serviti le cose cambiano. Una scelta, quella di ritoccare il prezzo del caffè, che gli esercenti definiscono inevitabile, imputandola al rialzo del presso stesso del caffè all’ingrosso, oltre a quello delle bollette.

Ma non è tutto. Perchè se siamo arrivati a 1 euro e 30 centesimi, molti fanno capire che la soglia dell’euro e mezzo è ormai a un passo. Già raggiunta in diversi locali per chi sceglie il decaffeinato, per esempio.