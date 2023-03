Controlli a Piancavallo anche con l’elicottero.

Durante il fine settimana la Stazione Carabinieri di Aviano ha svolto controlli straordinari sulla circolazione stradale e sulla sicurezza nel comprensorio del Piancavallo, anche grazie al supporto di un elicottero del 14° Nucleo Elicotteri di Belluno.

In particolare, sono stati eseguiti posti di controllo congiunti lungo le strade di principale comunicazione e, grazie all’elicottero, sono state effettuate ricognizioni dell’alto per meglio osservare le aree non facilmente raggiungibili con mezzi gommati e che possono essere utilizzate per nascondere refurtiva o favorire altre attività illecite come ad esempio la caccia di frodo con attenzione all’area pedemontana.

La presenza dell’elicottero del 14° NEC ha avuto anche uno scopo addestrativo: una pattuglia di Carabinieri sciatori della Stazione di Aviano si è imbarcata nel campo sportivo ed è sbarcata in quota dove ha intrapreso il servizio di vigilanza e soccorso piste. L’attività è finalizzata ad aumentare l’efficienza operativa dei Carabinieri sciatori che potrebbero trovarsi a dover intervenire in attività di soccorso o ricerca feriti in quota mediante trasporto in elicottero.

Per quanto concerne invece la circolazione stradale, sono stati controllati 38 veicoli con la contestazione di 5 violazioni al codice della strada ed il fermo amministrativo di una motocicletta per la violazione delle disposizioni sul posizionamento e inclinazione della targa. Sono stati effettuati, inoltre, controlli straordinari agli esercizi pubblici del Piancavallo senza rilevare infrazioni.