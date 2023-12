Donna investita da un’auto, trasportata in ospedale in codice giallo

Una donna investita a Pordenone.

Una donna è stata soccorsa, questo pomeriggio, dal personale medico infermieristico, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in via Nuova di Corva, nel territorio comunale di Pordenone: per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre camminava è stata investita da una vettura in transito, ed è rimasta ferita.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l‘equipaggio di un’ambulanza e quello dell’automedica provenienti da Pordenone; hanno attivato le forze dell’ordine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna rimasta ferita che è stata trasportata in codice giallo con l’ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.