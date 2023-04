Fvg Pride a Pordenone, ecco tutti gli appuntamenti in programma

Gli eventi di avvicinamento al 4° Fvg Pride, che si terrà a Pordenone.

L’associazione FVG Pride ha pubblicato il calendario eventi della quarta edizione del Pride del Friuli Venezia Giulia, che si terrà il 10 giugno a Pordenone. Un ricco programma che include eventi culturali e di intrattenimento, che abbraccia tutta la regione Friuli Venezia Giulia, da Trieste a Pordenone.

Numerosi gli incontri dedicati ad approfondimenti sui diritti: famiglie arcobaleno, storia dell’attivismo LGBTQIA+ a Pordenone e nella Regione, accoglienza LGBTQIA+, salute ed educazione sessuale, i diritti LGBTQIA+ durante il conflitto armato russo-ucraino e molto altro. Altrettanto numerose le offerte ludiche: aperitivi, feste a tema, picnic per famiglie, escursioni all’aria aperta e concerti per socializzare e fare comunità.

Si inizia già questo sabato, 29 aprile, con il primo appuntamento dell’Aperitiva FVG Pride: in questo caso a Gorizia, nella sede Arci GONG (via delle Monache 10/A) a partire dalle 18:30 con performance musicale di Emma. Una scelta non casuale: il calendario eventi inizia nella città della precedente edizione del FVG Pride, Gorizia appunto. L’Aperitiva FVG Pride si svolgerà poi a Trieste (07/05), Pordenone (17/05) e Udine (20/05) sempre accompagnata dalle performance di artisti queer della nostra Regione.

Domenica 30 aprile invece il FVG Pride sarà presente al Naoniscon, la fiera del fumetto di Pordenone, con un banchetto informativo e giochi da tavolo a tema. Alla sera invece si terrà la prima di una serie di feste diffuse sul territorio: al Liberty 1894 di Udine (viale della Ledra 56/B) a partire dalle 19:00 si svolgerà il DramaDama, l’appuntamento dell’associazione lesbica femminista Alfi Lune. Durante l’evento sarà presente un banchetto per la raccolta fondi per il FVG Pride 2023.

Ma non mancheranno gli eventi culturali per informarsi sulla storia e i fatti di cronaca recenti che riguardano la comunità LGBTQIA+ della Regione: si inizia già sabato 06 maggio, a Udine, con l’incontro: “Siamo famiglia: sfide presenti e prospettive future sul riconoscimento delle famiglie omogenitoriali in Italia”. L’evento, dedicato a uno dei temi più caldi degli ultimi mesi, vedrà ospiti Angelo Schillaci, docente di Diritto dell’Università Sapienza (Roma) e socio di Famiglie Arcobaleno, e Vincenzo Miri, Presidente Nazionale di Rete Lenford, e sarà moderato da Patrizia Fiore, referente territoriale FVG di Rete Lenford. Organizzato in collaborazione con Rete Lenford, Famiglie Arcobaleno e Associazione Universitaria Iris, l’incontro si svolgerà presso l’Università di Udine (via Gemona 92), nella Sala Pasolini alle ore 18:00.

Gli eventi culturali e di intrattenimento proseguiranno fino al giorno subito precedente al Pride: l’ultimo appuntamento si terrà a Pordenone venerdì 09 giugno alle ore 19:00, con “Proudenone per Fvg Pride: balocchɜ e finocchiɜ”, la festa pre-Pride che si svolgerà al Bar Le Ciaccole (Piazzale XX Settembre 11) in collaborazione con Arcigay Friuli.