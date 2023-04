Il funerale di Luca Tisi in forma privata.

Si è svolto in forma privata, per volontà della sua stessa famiglia, il funerale di Luca Tisi, il senzatetto ucciso in galleria Capitol a Udine il 15 aprile scorso. I parenti, quindi, hanno scelto di salutarlo un’ultima volta nell’intimità dei rapporti più stretti.

Ad annunciarlo è stato un cartello comparso nel posto dove Luca ha perso la vita, colpito da una trentina di coltellate (per l’omicidio è indagato il 28enne Bruno Macchi) : “I funerali di Luca Tisi, per decisione della famiglia, sono stati celebrati in forma strettamente privata”. Gli abitanti del quartiere, che a quell’uomo discreto e gentile si erano affezionati, potranno però ricordarlo nella messa che verrà celebrata nella parrocchia di San Quirino, domani, sabato 29 aprile, alle 18.