Incendio a Pordenone.

Un grave incendio è scoppiato stamattina a Pordenone. I vigili del fuoco del capoluogo sono intervenuti attorno 10.30 in via Alessandro Volta: le fiamme si sono sviluppate in un garage, al cui interno vi erano due autovetture e successivamente si sono propagate ad una terza autovettura parcheggiata poco distante ed allo stabile adiacente, sede di una officina di lavorazioni meccaniche.

Immediatamente sono stati inviati sul posto cinque automezzi di cui due provenienti dal distaccamento di Spilimbergo, per un totale di 14 uomini. L’opera dei pompieri si è concentrata sulla salvaguardia della parte dell’edificio dedicata agli uffici e al contenimento delle fiamme che rischiavano di coinvolgere ulteriori proprietà.

Dopo circa un’ora di intenso lavoro la situazione veniva messa sotto controllo. Ingenti i danni allo stabile e ai macchinari dell’officina meccanica. Le indagini sulle cause del rogo sono al vaglio dell’ufficio Polizia Giudiziaria del Comando dei Vigili del fuoco di Pordenone.

Il video dell’intervento dei vigili del fuoco: