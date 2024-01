Al lavoro per il Palio di San Donato 2024.

Per agevolare i soggetti che vorranno far domanda di partecipazione al Palio di San Donato 2024, il Comune di Cividale ha istituito uno sportello di supporto alle pratiche, al quale potranno accedere tutti coloro i quali prevedranno un allestimento, un banco o un’attività di animazione, per assicurarsi di compilare al meglio la documentazione necessaria alla partecipazione e la prenotazione degli spazi (sia pubblici sia privati) e, soprattutto, favorire la coerenza degli allestimenti e delle attività che si intende realizzare rispetto alle peculiarità della manifestazione.

La modulistica, composta da richiesta di partecipazione, prenotazione degli spazi

pubblici o privati, elenco delle prescrizioni, scheda tecnica ed eventuale scheda eventi, è già

disponibile e scaricabile dal sito internet del Comune di Cividale del Friuli.

Per tutti coloro che riterranno di avvalersi del supporto dello Sportello Palio 2024 e garantire così una migliore gestione delle singole necessità, sarà necessario prendere appuntamento: ad assistere i richiedenti ci saranno tre professionisti e il personale dell’Ufficio Turismo Eventi, i quali aiuteranno gli interessati a redigere i moduli, fornendo chiarimenti, suggerendo soluzioni e verificando la completezza delle informazioni inserite.

L’Ufficio è contattabile per le prenotazioni di accesso allo sportello tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e i pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14.45 alle 17.30 al tel. 0432/710422 o scrivendo una mail all’indirizzo turismo@cividale.net. Le date e gli orari dello

Sportello Palio 2024, collocato presso l’ufficio Turismo stesso in piazza Paolo Diacono, 10 al piano terra, sono i seguenti: i lunedì 22 gennaio, 19 febbraio, 26 febbraio e 18 marzo dalle 15 alle 19. La modulistica compilata e completa di tutti gli allegati richiesti dovrà poi essere trasmessa

all’indirizzo PEC del Comune di Cividale del Friuli entro il 31 marzo.

“Lo scopo – spiega l’assessore al Turismo e a Grandi Eventi Giuseppe Ruolo -, è quello di dare un ulteriore supporto per cercare di ottimizzare i tempi e migliorare l’organizzazione. Ovvio che oltre alle soluzioni messe in campo dall’amministrazione sarà fondamentale la buona volontà di tutti ed è per questo che invito a cogliere l’occasione e prenotarsi in una delle date fissate per lo sportello che ci potrebbe garantire di arrivare al 31 marzo 2024 con delle domande già complete e corrette, senza dover spendere altro tempo per questa prima fase e ci potremmo così concentrare sin da aprile per tutti gli altri aspetti organizzativi apportando delle migliorie e delle novità che ovviamente richiedono tempo”.