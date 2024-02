Il Caffè Nuovo di Pordenone resta ancora senza acquirente.

Resta ancora incerto il futuro del Caffè Nuovo, bar nel cuore di Pordenone. Anche la seconda asta è andata deserta: non sono state presentate offerte per l’acquisizione del locale.

Per il bar di via Mazzini all’angolo con corso Vittorio Emanuele, il prossimo appuntamento è fissato per il 4 marzo con il terzo ribasso della base d’asta. In prima battuta si era partiti da 100 mila euro: in questo secondo tentativo di vendita la della base d’asta era di 80 mila euro, ma ancora nessuno si è fatto avanti. Nonostante le visite da parte di imprenditori interessati, nessuna di queste si è tradotta in un’offerta concreta. Ciò nonostante, si auspica che l’ulteriore ribasso del 20% della base d’asta, a 60 mila euro, possa rendere l’acquisto del bar più allettante per potenziali acquirenti.

La storia del Caffè Nuovo è segnata da una chiusura improvvisa lo scorso agosto, con la speranza di riaprire con una nuova gestione in autunno. Tuttavia, l’ipotesi è presto tramontata ed è stato quindi necessario mettere in vendita del ramo d’azienda attraverso un’asta pubblica.