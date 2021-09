Lo ha annunciato il sottosegretario alla Difesa in visita a Pordenone.

“Con l’operazione Strade Sicure qui in Friuli Venezia Giulia ci sono 425 unità impegnate, di cui 250 che hanno collaborato per emergenza Covid. Alla luce degli eventi afghani e della riattivazione della rotta balcanica la Difesa è pronta a dare più uomini. E’ notizia di poche ore fa la definizione di un’ulteriore aliquota di 50 militari per attività di controllo dedicate all’immigrazione e alla sicurezza”.

Così il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, durante la conferenza stampa per “Ciriani Sindaco” a Pordenone alla presenza dell’onorevole Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia, e del senatore Franco Dal Mas.

