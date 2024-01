Rapina alla Gls di Pordenone.

Tanta, tanta paura tra i dipendenti che si sono visti minacciare per consegnare i soldi, ma per fortuna, le conseguenze della rapina alla sede Gls di Pordenone, in via Nuova di Corva, ha avuto “solo” danni economici e nessuno è rimasto ferito.

Il colpo è stato messo a segno attorno alle 18 di ieri, martedì 30 gennaio, quando due malviventi a volto coperto sono scesi dall’auto, sono entrati negli uffici del colosso delle spedizioni e hanno fatto irruzione minacciando il personale con una pistola e un coltello, facendosi consegnare un bottino tra i 10 e i 15mila euro che erano in cassa (i pagamenti in contrassegno dei clienti).

La rapina, poco prima della chiusura al pubblico della sede, è durata solo pochi minuti: un’azione fulminea che si è chiusa con la fuga dei due. Sul posto è intervenuta la Polizia con la squadra volante, la squadra mobile e la scientifica, che ha avviato le indagini per rintracciare i responsabili, anche con l’aiuto delle immagini registrate dalle videocamere. I due non avevano un accento particolare, ma la sensazione è che sapessero come muoversi.

Fortunatamente, come detto, non c’è stato alcun ferito né danni alla struttura. E’ ancora da chiarire, inoltre, se la pistola usata fosse vera o un giocattolo, anche se la paura che i dipendenti hanno provato è stata sicuramente vera.