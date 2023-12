La raccolta fondi partita da Pordenone.

Ha superato quota 12mila euro la raccolta fondi lanciata su GoFundMe da Franco Greatti, di Pordenone, che rischia di perdere casa propria oltre a quella dei genitori. Sposato con tre figli, di cui uno con DSA, Franco, ex artigiano, non lavora da tre anni a causa di una malattia e di una serie di eventi sfortunati che lo hanno portato a perdere tutto.

“Equitalia, banche, fornitori, mancati incassi etc., e la quasi totale mancanza di entrate – racconta – hanno determinato una gravissima situazione economica per la quale mi ritrovo la casa all’asta. Purtroppo – scrive – oltre la nostra casa, porterebbero via anche quella dei miei genitori, perché firmatari dell’avallo di garanzia dei mutui”.

“Non avendo nessuno che ci aiuti – spiega – l’unica speranza sarebbe un’offerta a saldo/stralcio verso il recupero crediti, ma purtroppo siamo lontanissimi dalla cifra richiesta. Siamo disperati – continua – e non sappiamo più a chi chiedere”. Franco ha quindi deciso di lanciare il GoFundMe che in pochi giorni ha ricevuto più di 180 donazioni. Si può contribuire al questo link.