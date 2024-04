L’incendio è scoppiato stamattina a Cargnacco.

Un incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, 15 aprile, in una palazzina di Cargnacco di Pozzuolo del Friuli, che ospita una struttura di accoglienza per minori. Alle 10.30 i vigili del fuoco del comando di Udine, con squadre della sede centrale, dei distaccamenti di Cividale, Cervignano e Codroipo, supportate da un’autobotte un’autoscala e dal funzionario di guardia, sono intervenuti sul posto.

Le fiamme sono partite dalla soffitta dello stabile di tre piani fuori terra. A dare l’allarme un’operatrice che accortasi del fumo che usciva dalle finestre dell’ultimo piano, ha fatto uscire dall’edificio i 9 ragazzi presenti e ha attivato i soccorsi. Giunti sul posto i Vigili del fuoco, avuta conferma che nell’edificio non c’era più nessuno, sono entrati nella struttura, invasa dal fumo, hanno raggiunto la soffitta dove stavano bruciando arredi e le travi in legno del tetto e hanno iniziato ad estinguere l’incendio.

Terminate le operazioni di spegnimento le squadre hanno iniziato l’opera di bonifica delle parti andate a fuoco e la messa in sicurezza di tutto l’edificio. Ancora da chiarire le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri e Polizia Locale. L’intervento è terminato alle ore 16.40 circa.