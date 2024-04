Il sindacato denuncia un’aggressione in carcere a Udine.

Aggressione ai danni di alcuni poliziotti, questa mattina, al carcere di via Spalato a Udine: secondo quanto denunciato dal Sippe, il sindacato di Polizia Penitenziaria, tre agenti sarebbero stati aggrediti, rimanendo feriti. Un ispettore, in particolare, sarebbe stato colpito al volto con un manico di scopa, rendendo necessario un intervento maxillo-facciale. Attualmente, la sua prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita, mentre i due colleghi guariranno in diversi giorni.

Secondo l’organizzazione sindacale, la carenza di personale è all’origine di un contesto altamente problematico, mettendo a rischio costante la sicurezza dei poliziotti di fronte alle ripetute aggressioni da parte di detenuti problematici. “La situazione all’interno del carcere di Udine è insostenibile“, denuncia il Sippe.

Il sindacato ha inoltre evidenziato le “pressioni psicologiche subite dal personale a causa degli orari massacranti di lavoro, visto che spesso i posti di servizio sono accorpati”. Questa situazione, secondo il Sippe, porta a una mancanza dei livelli minimi di sicurezza, rendendo la situazione ancor più precaria e pericolosa per gli operatori carcerari.