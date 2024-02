Nuovo asilo nido comunale a Premariacco, aperte le iscrizioni

Nuovo nido comunale a Premariacco.

A Ipplis di Premariacco apre il nuovo asilo nido comunale Il Fenicottero. Finiti i lavori che hanno portato alla sistemazione della scuola dell’infanzia di Piazza Vittoria, quindi, la struttura diventerà operativa dal primo marzo 2024 e sono quindi aperte le iscrizioni.

I genitori possono presentare fin da ora le domande di iscrizione utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. Le iscrizioni riguardano il periodo da marzo a luglio 2024.

Il nido è rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 3 ed i 23 mesi.

Le iscrizioni per il prossimo anno educativo 2024/25 verranno aperte successivamente.

Le domande possono essere presentate tramite consegna all’ufficio protocollo del Comune di Premariacco negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30; il lunedì e mercoledì anche dalle ore 17.00 alle ore 18.00) oppure tramite mail.

L’asilo nido mette a disposizione 20 posti, di cui 8 per bambini e bambine di età tra i 3 e 12 mesi e 12 per bambini e bambine di età superiore a 12 mesi e fino a 23 mesi. Il servizio resta aperto, di norma ed in base alle esigenze degli utenti, per undici mesi l’anno, con un orario giornaliero non inferiore alle 8 ore, dal lunedì al venerdì. L’apertura al sabato mattina sarà effettuata qualora vi sia la richiesta di almeno il 30% del numero massimo di bambini accoglibili.

Le domande di iscrizione verranno valutate in base a tre macro-criteri: le condizioni del nucleo familiari, le condizioni di lavoro e l’Isee delle famiglie. Queste le tariffe decise dall’amministrazione comunale: