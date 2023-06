Gatta scomparsa a Remanzacco, l’appello per ritrovare Venere

A Remanzacco Venere è scomparsa da casa dall’8 giugno: si tratta di una gatta di 8 anni, con pelo corto nero con musetto e zampette bianche. Fabio e la sua famiglia la stanno cercando disperatamente in tutte le zone vicine, consegnando moltissimi volantini, ma di lei nessuna buona notizia.

L’appello.

“Cerchiamo disperatamente la nostra adorata gatta Venere, pelo corto nero con musetto e zampette bianche, razza europea. Smarrita l’8 Giugno 2023 in Via Tita Marzuttini – Remanzacco (UD), zona Cerneglons . E’ abbastanza paurosa e, in questo frangente, potrebbe essere spaventata, quindi magari nessuno si accorge subito di lei. Ha 8 anni, ha il microchip ed è sterilizzata. Sono disposto a una ricompensa a chi mi restituirà la nostra micia. La nostra famiglia è molto legata a lei , i bambini la cercano, siamo in pensiero e forte apprensione. Se la vedete contattatemi, oppure scattategli una fotografia e datemi la posizione. Accorrerò al più presto. La casa è davvero vuota e spenta senza di lei. Per favore, controllate le vostre cantine, box, soffitte, locali chiusi, etc Chiunque abbia notizie o se qualcuno ha saputo che è stato presa per sbaglio pensando sia randagio, può contattare pertanto il numero 3339608634“.