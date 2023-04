Nuova rotatoria a Remanzacco.

Continua il completamento della circonvallazione nord est di Udine, con una nuova rotatoria che sarà costruita al posto dell’incrocio tra la strada regionale 96 e la via di Mezzo e via Casali della Roggia a Cerneglons, in comune di Remanzacco.

Martedì sono stati consegnati ufficialmente i lavori, che prevedono la realizzazione di una rotonda con diametro esterno di 50 metri, di un tratto nuovo di marciapiede sul quadrante nord-ovest e nord-est per dare un collegamento sicuro alle utenze deboli che dalle case sparse esistenti sul lato est vogliono raggiungere il centro abitato di Cerneglons e di un nuovo impianto di illuminazione pubblica sul nuovo incrocio sistemato a rotatoria. La nuova intersezione consentirà di mettere in sicurezza un nodo molto frequentato e permetterà ai residenti di immettersi agevolmente e senza rischi sulla viabilità principale.

L’importo dei lavori è di 657.531 euro e l’impresa esecutrice è la R.T.I. Ghiaie Ponte Rosso Srl (mandataria) e 2R Impianti Srl (mandante) con sede a San Vito al Tagliamento. I tecnici di Friuli Venezia Giulia Strade incaricati di seguire i lavori sono il Rup Stefano Del Do e il Direttore dei lavori Maurizio Cusin.