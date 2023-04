Posta, in 82 uffici del Fvg la prenotazione si fa via web.

Meno code, meno tempo sprecato, meno arrabbiature: ora il turno in Posta si può prenotare a distanza, direttamente via internet.

E’ il servizio attivato in 82 Uffici postali della Regione (Pordenone 20, Udine 35, Trieste 18, Gorizia 9) che consente un sistema di prenotazione tramite pc, tablet o smartphone, uno strumento utile soprattutto nei giorni caratterizzati da una maggiore affluenza.

Dopo aver individuato l’Ufficio Postale di interesse sul sito (o tramite app), sarà sufficiente cliccare sul tasto “Prenota”, e, nella schermata successiva, scegliere se fissare un appuntamento con un consulente di Poste Italiane per prodotti come Conti BancoPosta, Polizze, Investimenti eccetera, oppure prenotare per le tradizionali operazioni di sportello. In questo caso si potrà scegliere il servizio di interesse tra “Bollettini”, “Poste e Pacchi”, “PostePay e telefonia”, “RC Auto” e “SPID”. Si potrà quindi decidere se prendere un numero per recarsi immediatamente in Ufficio Postale oppure prenotare per un momento successivo. Verrà generato un QRCode che andrà “convalidato” all’arrivo in Ufficio Postale avvicinandolo al lettore ottico del Gestore delle Attese presente in sala.

Il servizio è disponibile negli uffici postali di:

Udine: Udine Centro, Buja, Udine 4 (via Forni di Sotto), Cividale del Friuli, Codroipo, Feletto Umberto, Gemona del Friuli, Gemona del Friuli 1 (via Roma), Latisana, Palmanova, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, Tarcento, Tolmezzo, Tricesimo, Manzano, Udine 1 (via Roma), Udine 2 (via Del Freddo), Lignano Sabbiadoro, Udine 3 (via San Daniele), Pasian di Prato, Cervignano del Friuli, Udine 5 (via Bersaglio), Udine 6 (via Pozzuolo), Udine 8 (via Tricesimo), Udine 9 (via Palmanova), Udine 10 (piazzale Valle del But), Udine 11 (viale Forze Armate), Majano, Udine 7 (via Volturno), Udine 8 (via Tricesimo), Udine 9 (viale Palmanova), Udine 10 (piazzale Valle del But), Udine 11 (viale Forze Armate).

Pordenone: Pordenone Santa Caterina (Poste Centrali), Aviano, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Montereale Valcellina, Maniago, Porcia, Pordenone 1 (via Baracca), Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Pordenone 4 (via Montereale), Casarsa della Delizia, Maron di Brugnera, Brugnera, Pasiano di Pordenone, Pordenone 3 (via Meduna).

Gorizia: Gorizia Verdi, Gorizia 2 (via Rossini), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Staranzano, Monfalcone 2 (via Valentinis).

Trieste: Trieste Centro, Trieste 3 (Piazza Verdi), Trieste 5 (via Bramante), Trieste 6 (via Pascoli), Trieste 7 (via Marconi), Trieste 11 (via Giulio Cesare), Muggia, Villa Opicina, Trieste 14 (viale Sanzio), Trieste 16 (via Mauroner), Trieste 17 (via Caboto), Trieste 18 (Strada Vecchia dell’Istria), Trieste 19 (Piazza XXV Aprile), Trieste 21 (Via Santa Caterina), San Dorligo della Valle-Dolina, Trieste 12 (via Colombo), Trieste 9 (via Moreri), Trieste 4 (via Settefontane)