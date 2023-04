Inquinamento nel canale di San Giorgio di Nogaro.

Ancora un caso di inquinamento in un canale di San Giorgio di Nogaro. Questo pomeriggio, infatti, attivati dalla Sala operativa regionale/Sor della Protezione civile, su richiesta della Capitaneria di Porto Nogaro, i volontari della locale squadra comunale hanno raggiunto il porto canale, zona Aussa Corno, per posizionare delle panne assorbenti necessarie per contenere uno sversamento di sostanza inquinante (verosimilmente idrocarburi), segnalata all’altezza di Porto Margreth.

Le panne assorbenti delimiteranno la chiazza oleosa evitando che possa espandersi e, contemporaneamente, assorbiranno la sostanza inquinante, per poi essere eventualmente sostituite. In volontari della locale squadra di Protezione civile operano in sinergia col personale della Guardia costiera, per quanto di competenza.