Il friulano Pier Antonio Salvador ai vertici della piscicoltura europea

Pier Antonio Salvador è stato eletto alla presidenza del Working Party on Fish

Nella sede di Bruxelles del Copa-Cogeca, Comitato delle organizzazioni agricole europee che riunisce 60 organizzazioni dei Paesi membri e 36 organizzazioni partner di altri Paesi, il presidente Api (Associazione Piscicoltori Italiani), l’allevatore di trote sacilese Pier Antonio Salvador, è stato eletto alla presidenza del Working Party on Fish (Gruppo di Lavoro Pesce).

“Ritengo il lavoro nell’ambito di Copa-Cogeca fondamentale per tutto il comparto dell’acquacoltura europea – ha affermato il presidente dell’Associazione che riunisce i piscicoltori di Confagricoltura –. Nel prossimo biennio gli obiettivi dell’ufficio di presidenza del gruppo di lavoro saranno quelli di rafforzare la collaborazione tra pesca e acquacoltura, ridurre l’impatto della burocrazia per piscicoltori e pescatori, dare informazioni migliori sul pesce consumato nei canali HoReCa, aumentare la visibilità e la conoscenza dell’acquacoltura e della pesca sostenibili“.

Il Working Party on Fish (FISH) del Copa-Cogeca è uno dei gruppi di lavoro composti da rappresentanti ed esperti delle organizzazioni affiliate in cui si affrontano problematiche e prospettive di mercato che riguardano i diversi settori agricoli ed alimentari, e in cui vengono discusse ed elaborate le posizioni congiunte di Copa e Cogeca.

Il presidente Salvador resterà in carica fino alla primavera 2025 e sarà affiancato dai vice presidenti Elena Ghezzi (rappresentante settore pesca Alleanza Cooperative Italiane) e Bernhard Feneis (DBV, Germania).