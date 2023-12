Truffa del finto tecnico del gas.

Nuova caso di truffa ai danni di anziani in Friuli: questa volta, il malvivente ha colpito a Sacile, a casa di una storica famiglia di gioiellieri (Maso), usando l’ormai noto schema del finto tecnico del gas.

Lunedì pomeriggio, infatti, un uomo si è presentato a casa della coppia e, con un tesserino, si è spacciato per un incaricato al controllo di una fuga di gas che avrebbe potuto rovinare gli oggetti di valore. In qualche modo, il truffatore è riuscito a carpire la fiducia dell’anziano che ha aperto la cassaforte, consegnandogli una collezione di sterline d’oro dal valore non ancora quantificato.

Dopo aver ottenuto il bottino, il truffatore si è allontanato rapidamente a bordo di un’auto. Delle indagini per individuare e catturare il responsabile del subdolo raggiro si stanno occupando i carabinieri di Sacile.