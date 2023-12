Per la prima volta superati i 10 milioni di turisti in Friuli Venezia Giulia.

“Grazie alle politiche di ampio respiro, quest’anno sono stati raggiunti obiettivi importanti in tutti i settori, che ad esempio hanno portato a triplicare gli investimenti esteri sulla nostra regione, a far crescere il Pil in maniera considerevole e a fare registrare numeri importanti sul turismo superando i 10 milioni di presenze”. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, tracciando il bilancio del 2023 nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno.

Si tratta del record del turismo in Friuli Venezia Giulia che per la prima volta i 10 milioni di presenze. Un dato frutto della crescita costante del settore e degli investimenti portati avanti dalla Regione, tramite il braccio operativo di PromoTurismoFVG, per la promozione e il miglioramento delle strutture, in un’ottica di destagionalizzazione. Soltanto nell’ultima manovra di stabilità, sono stati 11 i milioni destinati alla promozione, cui se ne aggiungono 3,3 per il sostegno alle produzioni cinematografiche e audiovisive che sceglieranno il Friuli Venezia Giulia come set.

“Abbiamo anche potenziato l’offerta ricettiva – ha aggiunto l’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini -. Attraverso il nuovo e innovativo bando per l’incentivazione di strutture ricettive nell’area montana, verranno attratti investimenti privati per il valore di circa 52 milioni di euro, finalizzati alla realizzazione di strutture alberghiere di alta qualità nei comprensori sciistici del Friuli Venezia Giulia. Inoltre, grazie alla stabilità, 2 milioni di euro sono stati destinati complessivamente al nuovo bando dedicato all’ammodernamento delle unità abitative a uso turistico e al nuovo bando per il potenziamento degli alberghi diffusi”.