Sacile, ignoti vandali mettono fuori uso un’obliteratrice e rubano sei rotoli di carta igienica.

Nel cuore della notte la stazione ferroviaria di Sacile è stata presa di mira da ignoti vandali, che dopo essersela presa con un’obliteratrice, distruggendola, se ne sono andati rubando addirittura sei rotoli di carta igienica.

Una delle obliteratrici, solitamente al servizio dei viaggiatori, come riporta il Gazzettino, è stata divelta e gettata a terra nel tunnel che conduce alla discesa sotterranea, accanto al bar Parlami. La macchina, brutalmente staccata dal muro, era ancora funzionante, lasciando intendere che i vandali non abbiano avuto tempo di completare il loro operato. Ma la vera sorpresa è stata scoprire che il bersaglio del furto non era denaro, bensì rotoli di carta igienica, custoditi in un deposito vicino.

Gli addetti alle pulizie, testimoni sbalorditi di questo singolare crimine, hanno confermato che non c’era nulla di valore all’interno della porta scassinata, solo ticket e carta. Tuttavia, i vandali hanno pensato di fare un bottino insolito ma ingombrante: sei rotoli di carta igienica.